Monopoli-Bari, il derby del riscatto in diretta su Antenna Sud

- Squadra che perde in casa, vince in trasferta? La risposta a questa domanda che racchiude una delle leggi del calcio dovrà pervenire dal Bari che, a partire dalle 17.30 di sabato 12 febbraio 2022, sarà ospite del Monopoli nel confronto valido per il ventitreesimo turno del Girone C della Serie 2021-22.

Dopo la prima sconfitta interna di questo torneo per 2-1, subìta dal Messina nel pomeriggio di domenica 6 febbraio e sulla scia dell'1-0 in casa del Monterosi risalente al 2 febbraio, i biancorossi cercheranno il secondo successivo consecutivo lontano dal San Nicola, al fine di aumentare il vantaggio sulle inseguitrici.

Fra queste c'è il Monopoli che vorrà cancellare il 3-0 subito sul campo del Picerno, sempre nel turno n.22 del terzo campionato nazionale. Alla luce delle sconfitte precedentemente menzionate, per le 2 pugliesi si prevede un derby animato dalla voglia di riscatto. Un motivo in più per poter essere trasmesso in diretta sul canale 13 di Antenna Sud, con una maratona televisiva dal Veneziani che partirà alle ore 17.00 di sabato 12 febbraio 2022.