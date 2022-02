Il piccolo Haider, bambino di 9 anni caduto nel pozzo, è morto. Il bambino era caduto in un pozzo di 25 metri nel villaggio di Shokak, nella provincia di Zabul nel sud-est dell'Afghanistan. A dare il triste annuncio è stato Anas Haqqani, consigliere anziano del ministero dell'Interno, che ha twittato: "Ci ha lasciati per sempre. Questo è un altro giorno di lutto e dolore per il nostro Paese".