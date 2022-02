Basket: l'Happy Casa Brindisi perde 93-81 con la Virtus Bologna ed è fuori dalla Coppa Italia

(via Happy Casa Brindisi fb)

Nei quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 93-81 con la Virtus Bologna ed è eliminata. Primo quarto, Belinelli 9-2 per gli emiliani. Nick Perkins tiene in gara i pugliesi, ma 12-3 Virtus. Jaiteh, 18-13. Hervey, 21-14. Teodosic, Bologna prevale 26-20. Secondo quarto, Hervey 28-23 per gli emiliani. Visconti impatta per Brindisi, 31-31. Weems, 37-33 Virtus. Belinelli, Bologna si impone di nuovo 51-42.

Terzo quarto, Belinelli 54-44 per gli emiliani. Alibegovic, 61-49. Pajola, 65-55. Teodosic, Bologna trionfa 70-60. Quarto quarto, Teodosic 75-60 Virtus. Jaiteh, 80-65. Weems, 85-75. Di nuovo Weems, 88-77. Belinelli, la Virtus Bologna vince questo quarto, 93-81 tutta la partita e si qualifica per la semifinale. Migliori marcatori, nella squadra allenata da Frank Vitucci Clark 19 punti e Visconti 13. Negli emiliani Belinelli 23 punti e Weems 17. Nell’altra gara dei quarti di finale il Tortona supera 94-82 il Trieste e si qualifica per la semifinale.