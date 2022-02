Petruzzelli: lezione di Musica con Sandro Cappelletto

BARI - Domenica 20 febbraio alle 11.00 è in programma un nuovo appuntamento della rassegna “Lezioni di Musica” a cura del musicologo Sandro Cappelletto che proporrà il tema “I viaggi in Italia di Mozart”.I biglietti per tutte le Lezioni di Musica, che si svolgeranno in sala, sono in vendita al costo di 10 euro al botteghino del Teatro Petruzzelli e on line su www.vivaticket.it Per l’accesso alle Lezioni di Musica ed a tutti gli spettacoli in programma al Teatro Petruzzelli è necessario esibire il Super Green Pass in corso di validità.: 080.975.28.10.