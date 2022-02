Prestazioni dei servizi socio sanitari, i pagamenti saranno garantiti nei tempi di legge

BARI – La questione sollevata dalle associazioni di categoria riguarda le fatture di gennaio 2022.E’ opportuno precisare che, a far data dal 1° gennaio 2022, è fatto obbligo a tutte le aziende e cooperative fornitrici di beni e servizi, incluse le prestazioni di servizi socio sanitari, di emettere fattura solo dopo l’emissione di ordini automatizzati da parte della Asl.Essendo un nuovo obbligo previsto dal legislatore, tale adempimento ha generato alcuni ritardi nella emissione degli ordini, dovendo implementare una nuova procedura informatica; di questi ritardi, in ogni caso, era già stata data informazione ai legali rappresentanti delle strutture.Tale disallineamento sarà comunque recuperato garantendo il pagamento delle prestazioni rese a gennaio entro i 40 giorni. Nei prossimi giorni saranno fornite dagli uffici preposti istruzioni operative per la tempestiva emissione delle fatture.