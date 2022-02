Puglia, Marti e Bellomo (Lega): "Emiliano nomina Palese per chiudere altri ospedali"

BARI - “Rocco Palese è stato il principale protagonista, ispiratore ed esecutore del piano sanitario del 2004 della giunta Fitto, quindi la sua nomina ad assessore alla sanità per il centrosinistra evidenzia un netto cambio di strategia di Emiliano sulla sanità pugliese con nuove chiusure di ospedali e tagli al personale. Forse un po’ di tagli sono necessari nella gestione di Emiliano ma non sicuramente sulla sanità che va potenziata ed efficientata”. Lo dichiarano Roberto Marti Commissario della Lega Puglia e Davide Bellomo capogruppo della Lega in Regione Puglia.