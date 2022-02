(ANSA /EPA)

I servizi segreti britannici sono sicuri che sia ormai imminente l'attacco russo nei confronti di Kiev: "Le nostre notizie di intelligence sono in linea con quelle degli americani. Putin ha un piano ed e' in corso". Secondo il Sunday Times non ci sarebbe una data precisa, ma una strategia per una guerra lampo 'mascherata' dalla faida separatista.