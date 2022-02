Basket, Coppa Italia: il Milano e il Tortona volano in finale

(via Olimpia Milano fb)





Terzo quarto, Mitrou Long 46-43 Brescia. Rodriguez, 48-46 Milano. Datome, il Milano trionfa 54-50. Quarto quarto, Datome 57-53 per la squadra di Ettore Messina. Rodriguez, 63-58. Hines, 67-61. Rodriguez, il Milano vince questo quarto e 69-63 tutta la partita. Migliori marcatori, nella squadra di Ettore Messina Rodriguez 22 punti e Datome 12. Nel Brescia Della Valle 19 punti e Petrucelli 11. Nella seconda semifinale il Tortona supera 94-82 la Virtus Bologna e si qualifica per la finale di Coppa Italia per la prima volta nella sua storia.

Nella prima semifinale delle Final Eight di Coppa Italia di basket maschile il Milano vince 69-63 a Pesaro col Brescia e si qualifica per la finale. Primo quarto, Hines 4-3 per la squadra di Ettore Messina. Della Vallr, 8-6 Brescia. Bentil, 10-9. Datome, 14-12 Milano. Hall, il Milano prevale 21-12. Secondo quarto, Hall 23-18 per la squadra di Ettore Messina. Delaney e Rodriguez, 29-25. Laquintana, 35-31 Brescia. Gabriel, il Brescia si impone 37-36.