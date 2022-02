Regione Puglia e Cnr per lo sviluppo tecnologico regionale

BARI - Sottoscritto un accordo tra Regione Puglia e Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) per l’attuazione di programmi congiunti volti a valorizzare il settore aerospaziale, infrastrutturale e la valorizzazione della ricerca nel sistema regionale. Delli Noci (Regione Puglia): “Rafforzare l’innovazione e lo sviluppo tecnologico per affrontare le sfide del futuro”. Campana (Cnr): “Creare filiere produttive regionali, contribuisce all’innovazione tecnologica made in Italy”La Regione Puglia prosegue l’azione di promozione e valorizzazione delle attività di ricerca e innovazione attraverso la sottoscrizione di un Accordo quadro con il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) per individuare e sviluppare programmi di ricerca congiunti volti a favorire l’innovazione e la valorizzazione del ruolo della ricerca nel sistema regionale e territoriale, la divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche e il trasferimento di competenze verso il sistema delle PMI operanti nel territorio regionale, anche attraverso lo sviluppo di forme di collaborazione con soggetti terzi.“Si tratta di un Accordo di collaborazione importante – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – che ci consentirà anche di condividere risorse e capacità di studio e di indirizzo per la valorizzazione del settore aerospaziale pugliese e delle infrastrutture aeroportuali per lo sviluppo di attività di volo suborbitale e di aviolancio. Allo spazio è ormai ampiamente riconosciuto il ruolo di attività strategica per lo sviluppo economico, per il potenziale impulso che può dare al progresso tecnologico e ai grandi temi di transizione dei sistemi economici. La ricerca e l’innovazione rappresentano un acceleratore della crescita economico-sociale e per questa ragione è importante mettere insieme risorse e competenze che le rafforzino”.“La Space Economy è un comparto produttivo e finanziario importantissimo, orientato alla creazione e all'impiego di beni e di servizi nell'ambito dello spazio extra-atmosferico, combinando tecnologie spaziali e digitali utili a sviluppare opportunità tecnologiche in diversi settori industriali, sociali, economici, di sicurezza e difesa”, sottolinea Emilio Campana direttore del Dipartimento di ingegneria, ICT e tecnologie per l’energia e i trasporti del Cnr. “Riuscire a creare filiere produttive anche a livello regionale, può contribuire all’innovazione tecnologica made in Italy su tematiche specifiche e strategiche”. La regione Puglia è un’eccellenza nel settore dello spazio e aerospazio e vanta la presenza di infrastrutture uniche a livello nazionale che possono fungere da fulcro per l’innovazione e rendere autonomo il Paese, ad esempio, nello svolgimento di attività di volo suborbitale e di accesso allo spazio attraverso sistemi di aviolancio. “Il Cnr prosegue pertanto nella missione di fornire supporto scientifico-tecnologico a questo importante settore che abilita, tra gli altri, mezzi di trasporto autonomi, agricoltura automatizzata di precisione, monitoraggio delle infrastrutture critiche e dell’ambiente costruito, nuovi modelli “pay per use” per trasporti, tassazione e “green lanes” alle dogane, applicazioni nel campo assicurativo e della gestione del rischio, Internet of Things legati alla localizzazione affidabile e sicura”, conclude Campana.