(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2022 - "Noi siamo quelli che non si vergognano delle idee sostenute in passato. Non si può dire lo stesso di Salvini che vorrebbe cancellare il passato di sostegno a Putin ma lo conosciamo bene" così il segretario di Italia Viva Matteo Renzi all'assemblea nazionale del partito a Roma. /