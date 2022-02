Serie B: il Lecce pareggia 1-1 ad Alessandria

Il Lecce pareggia 1-1 al “Moccagatta” con l’Alessandria. Nel secondo tempo al 5’ i piemontesi passano in vantaggio con Di Gennaro con una conclusione da posizione favorevole. Seconda rete in questo campionato di Serie B per il difensore. Al 37’ i salentini pareggiano con Coda con un tocco in diagonale su cross di Calabresi.

Decimo gol per l’attaccante. Terzo pareggio consecutivo per il Lecce. I giallorossi pugliesi sono secondi con 43 punti insieme al Brescia, a -1 dalla Cremonese prima con 44 punti. Il Brescia vince 1-0 allo “Scida” col Crotone e la Cremonese supera 3-1 al “Tardini” il Parma.