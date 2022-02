(Agenzia Vista) Usa, 16 febbraio 2022 - "Gli Stati Uniti sono pronti qualsiasi cosa succeda. Siamo pronti a rispondere con successo a un attacco russo. Arrivano notizie che alcune unità militari stanno lasciando il confine con l'Ucraina. Sarebbe molto positivo ma non è ancora verificato". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un discorso dalla Casa Bianca riguardo la crisi in Ucraina.