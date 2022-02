Serie B: il Lecce sfida il Crotone

- Nella ventiquattresima giornata di Serie B il Lecce sfiderà domani alle 15,30 al “Via del Mare” il Crotone. Per i salentini si preannuncia una gara difficile. I calabresi cercheranno di vincere per risalire in classifica. I giallorossi pugliesi dovranno ottenere i tre punti per avere ambizioni di promozione.Il tecnico del Lecce Marco Baroni dovrà rinunciare a Gargiulo squalificato, Faragò Dermaku e Asencio infortunati. Esterni Hjulmand e Helgason. Regista Strefezza. In attacco Coda e Ragusa. Nel Crotone sulle fasce Awua e Sala. Trequartista Maric. In avanti Borello e Adekanye. Arbitrerà Davide Ghersini della sezione di Genova.