Serie C: il Bari sfida il Campobasso, il Monopoli gioca col Foggia

(via Ssc Bari fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventottesima giornata del Girone C di Serie C oggi alle 14,30 la Virtus Francavilla Fontana sfiderà al “Massimino” il Catania, reduce dalla vittoria 2-0 al “Menti” con la Juve Stabia. I biancazzurri dovranno ottenere i tre punti per fare un salto di qualità.

Il Taranto cercherà di superare allo “Jacovone” il Catanzaro per rilanciarsi. I calabresi nella ventisettesima giornata hanno sconfitto 1-0 al “Ceravolo” la Paganese. Il Bari deve tornare a vincere al “San Nicola” e per farlo, dovrà battere dalle 17,30 il Campobasso e consolidare la vetta del Girone C.

Il Monopoli dovrà imporsi al “Veneziani” col Foggia per avere una continuità di risultati. I dauni cercheranno di prevalere per confermarsi in zona play off. L’Andria non avrà alternative al successo al “Partenio” con l’Avellino per risalire in classifica.