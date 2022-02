Serie C: il Bari gioca a Foggia, la Virtus Francavilla Fontana sfida il Palermo

(via Ssc Bari fb)





I dauni cercheranno i tre punti per rilanciarsi. Alle 14,05 il Monopoli dovrà superare al “Menti” la Juve Stabia reduce dal successo interno 3-1 con la Vibonese, per risalire in classifica. Alle 17,35 la Virtus Francavilla Fontana cercherà di prevalere al “Giovanni Paolo II” col Palermo per confermarsi al terzo posto.





Il Taranto dovrà imporsi al “Degli Ulivi” con l’Andria per fare un salto di qualità. I biancazzurri non avranno alternative alla vittoria per lasciare il penultimo posto.

Nella ventinovesima giornata di Serie C oggi alle 18,35 il Bari sfiderà allo “Zaccheria” il Foggia. La partita sarà trasmessa in diretta Tv in chiaro su Antenna Sud, canale 13 del digitale terrestre. I biancorossi dovranno vincere per allungare la vetta del girone C.