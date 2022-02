Serie C: vincono la Virtus Francavilla Fontana e il Monopoli

L’Andria torna a vincere. I biancazzurri si impongono 3-0 al “Degli Ulivi” col Taranto e raggiungono a 23 punti il Potenza che vede rinviare a data per destinarsi per la neve la partita del “Viviani” con la Paganese. Gli jonici non riescono a fare un salto di qualità. Nel primo tempo all’8’ l’Andria passa in vantaggio con Bubas. Nella ripresa al 5’ raddoppia Gaeta e al 37’ Monterisi realizza la terza rete. Nel secondo tempo al 12’ raddoppiano con Patierno e al 28’ i siciliani segnano con Brunori. Il Monopoli ritrova il successo. I biancoverdi prevalgono 1-0 al “Menti” con la Juve Stabia e sono quinti a 46 punti. Per il Monopoli decisiva la rete realizzata nel secondo tempo all’8’ da Borrelli.

Nella ventinovesima giornata del girone C di Serie C la Virtus Francavilla Fontana vince 2-1 al “Giovanni Paolo II” con il Palermo e si conferma terza con 53 punti. Nel primo tempo al 23’ i biancazzurri passano in vantaggio con Maiorino.