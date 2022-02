Tennis: Rublev trionfa nel torneo di Dubai

L’altoatesino è efficace col servizio ma non basta per prevalere. Hurkacz fa la differenza in positivo col rovescio e i lungo linea. Il serbo Novak Djokovic perde nei quarti di finale 6-4 7-6 con Vesely. Djokovic si oppone con i top spin e i passanti incrociati ma questo non gli permette di imporsi.

Il russo Andrey Rublev vince il torneo di tennis di Dubai negli Emirati Arabi. Supera in finale 6-3 6-4 il ceco Jiri Vesely. Nelle semifinali Rublev prevale 3-6 7-5 7-6 col polacco Hubert Hurkacz e Vesely si impone 6-7 7-6 7-6 col canadese Denis Shapovalov. Jannik Sinner è eliminato nei quarti di finale 6-3 6-3 da Hurkacz.