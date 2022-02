Serie A: Davide Nicola è il neo allenatore della Salernitana

Il nome di Davide Nicola ha prevalso su quelli di Andrea Pirlo e di Gennaro Gattuso. Già alla guida tecnica del Bari nella Serie B 2014-2015, come l'esonerato Stefano Colantuono (2016-2017), Davide Nicola ha firmato per una permanenza fino a giugno 2022, con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Un obiettivo che il tecnico torinese cercherà di raggiungere a partire dalla sfida con il Milan in programma all'Arechi di Salerno alle ore 20.45 di sabato 19 febbraio 2022.

- "L'Unione Sportiva Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con il Sig. Davide Nicola e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra". E' con questo comunicato diramato nel pomeriggio di martedì 15 febbraio 2022 che il club amaranto ha sollevato Stefano Colantuono dalla relativa panchina a seguito del mancato successo in casa del Genoa nello scontro salvezza disputatosi il 13 febbraio al Marassi e terminato sull'1-1.