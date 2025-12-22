Sava, uomo investito da un furgone: tragedia all’alba sulla SS7 ter

SAVA – Drammatico incidente all’alba di lunedì 22 dicembre alle porte di Sava, lungo la strada statale 7 ter in direzione Manduria. Un uomo ha perso la vita dopo essere stato travolto da un furgone.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, la vittima avrebbe avuto un problema alla propria auto, probabilmente una foratura. Dopo essere sceso dal veicolo, è stato investito dal mezzo sopraggiunto, rimanendo ucciso sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato rilievi e indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.