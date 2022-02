Servizio mensa 'Vito Fazzi', Mazzotta partecipa a manifestazione: “Mia mozione per riattivazione del centro cottura e tutela dei dipendenti”

“Il bando regionale del servizio mensa –aggiunge- ha creato uno scossone e pesanti preoccupazioni non solo tra i dipendenti delle cucine ospedaliere pugliesi, ma anche tra l’utenza per la qualità dei pasti che saranno così offerti. E’ per questo che, dall’inizio, ho personalmente condotto una battaglia affinché il bando fosse ritirato, ma non è successo e non posso che condividere la protesta odierna dei sindacati.





L’ospedale “Vito Fazzi”, peraltro, sta per diventare un’azienda ospedaliera e polo universitario: un fiore all’occhiello per tutta la sanità del Salento e non è possibile immaginare che la cucina resti chiusa. Ricordo che, durante un’audizione che richiesi in Commissione Sanità, mi fu garantito, prima della pubblicazione del bando, che i lavori di adeguamento della cucina erano in itinere e le risorse necessarie erano tutte già disponibili. Si trattava, perciò, solo di tempo, ma il bando ha cambiato tutto. Perciò, -conclude Mazzotta- oggi e con la mozione che propongo al Consiglio, chiediamo di procedere subito con i lavori del centro cottura e che sia attivato al più presto, tutelando anche e soprattutto il lavoro dei tanti dipendenti impiegati da anni per erogare un servizio di qualità”.

BARI - “Ristrutturare la cucina dell’ospedale e preservare la sua attività ed il posto di lavoro dei dipendenti: è questa la richiesta che emerge oggi dalla manifestazione per il “Vito Fazzi” di Lecce, a cui ho partecipato, e che ho tradotto in una mozione depositata in Consiglio regionale”. Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, Paride Mazzotta.