Studenti in piazza in 40 città: scontri a Torino

ROMA - Manifestazioni a Roma, Milano, Napoli e in decine di altre città contro l'alternanza scuola lavoro e il nuovo esame di maturità. A Torino il corteo si è scontrato con la polizia davanti alla sede di Confindustria.In particolare nel capoluogo sabaudo un gruppo di studenti ha cercato di introdursi nella sede dell'Unione industriale di Torino, riuscendo ad aprire il cancello di via Fanti e colpendo con bastoni e aste di bandiere la polizia a presidio del varco.Feriti sette rappresentanti delle forze dell'ordine, si tratta di due funzionari, uno della Polizia che è stato colpito da una bastonata alla testa e uno dei carabinieri. Feriti lievemente altri cinque carabinieri.Momenti di tensione anche a Palermo, dove il corteo partito da Piazza Verdi e, dopo avere attraversato il centro cittadino, si è diretto in piazza Indipendenza, davanti alla sede della Regione siciliana. Intorno alle 9, un gruppo di studenti, sotto la bandiera di Antudo, ha fatto accesso ai locali del Provveditorato degli Studi, esponendo uno striscione con scritto: "Le nostre vite valgono più del vostro profitto. Basta alternanza scuola-lavoro".