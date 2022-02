Belotti risponde a de Ligt: 1-1 tra Juventus e Torino

(via Torino Fc)





E' il 62' quando Brekalo penetra nella fascia, il pallone arriva a Belotti che di sinistra fulmina Szczesny per l'1-1 granata. Finisce 1-1 il derby giocato all'Allianz Stadium, con un punto che sa di 'sconfitta' per la Juventus per la corsa alla zona Champions, con pericolo 'aggancio' dell'Atalanta che deve recuperare la giornata di campionato.





Sorride invece Juric che, dopo le deludenti prestazioni nelle ultime uscite, vede un Toro rigenerato.

