Tennis: Fabbiano vola in semifinale nel torneo di Cleveland

Nei quarti di finale del torneo ATP Challenger di tennis di Cleveland negli Stati Uniti d’America il pugliese Thomas Fabbiano di San Giorgio Jonico in provincia di Taranto vince 6-1 6-3 col tedesco Cedrik Marcel Stebe e si qualifica per la semifinale. Fabbiano è preciso con i lungo linea i pallonetti e i top spin.