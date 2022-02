Totti e Blasi smentiscono le voci: "Non stiamo per divorziare"

"Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose: fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini, e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire", ha aggiunto.



ROMA - L'ex capitano della Roma e la nota presentatrice tv hanno messo a tacere i ruomor che li davano per pronti al divorzio. "Basta con queste fake news", ha detto la coppia, chiedendo il rispetto anche dei loro figli.Francesco Totti bolla su una story Instagram come false le indiscrezioni di una sua rottura con Ilary Blasi, dopo 20 anni d'amore. Er Pupone interviene così per la prima volta, martedì sera, dopo quasi due giorni di gossip selvaggio.