In pronto soccorso è avvenuto il decesso, dovuto alla gravità delle ferite riportate.

TRENTO - Il giovane stava sciando presso il comprensorio di Folgarida Marilleva quando ha urtato violentemente un albero. Il giovane ha perso immediatamente conoscenza ed è stato trasportato in elicottero in ospedale, dove è arrivato in condizioni disperate.