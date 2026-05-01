Trovato morto in un negozio a Carbonara: era il 68enne scomparso Michelangelo Scamarcia

CARBONARA DI BARI - Macabro ritrovamento nel quartiere Carbonara di Bari, dove i Carabinieri della Compagnia Bari San Paolo hanno rinvenuto il corpo senza vita di Michelangelo Scamarcia, 68 anni, scomparso da circa un mese.

I militari erano impegnati nelle ricerche dopo la denuncia presentata dai familiari, quando hanno scoperto il cadavere all’interno di un negozio della zona, gestito da cittadini cinesi e regolarmente aperto al pubblico.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche, che hanno effettuato i rilievi per chiarire le circostanze del decesso. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause della morte.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari, che dovrà fare luce sull’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.