Ucraina, chiusi i colloqui: "Ci sono punti in comune"

Si sono conclusi i negoziati tra Ucraina e Russia al confine bielorusso. E' previsto 'nei prossimi giorni' un secondo round di colloqui."Abbiamo trovato alcuni punti su cui è possibile trovare un terreno comune". Lo ha riferito il negoziatore russo Vladimir Medinsky, citato da Interfax. I negoziati proseguiranno al confine tra Polonia e Bielorussia, fa sapere il Cremlino, citato dalla Tass. Secondo il negoziatore di Mosca, i colloqui si terranno "nei prossimi giorni".A stretto giro arriva però un messaggio di Mosca all'Ue: "I cittadini e le entità dell'Ue coinvolti nella consegna di armi letali" all'Ucraina "saranno ritenuti responsabili per qualsiasi conseguenza di queste azioni", afferma in una nota il ministero degli Esteri russo, secondo cui coloro che hanno preso queste iniziative "non riescono a capire quanto siano pericolose le conseguenze".