Ucraina: coprifuoco a Kiev. Mosca: "Distrutti 821 obiettivi militari"

KIEV - Mentre prosegue l'operazione russa in Ucraina,lancia appelli a vertici Ue e capi di Stato affinché il suo Paese venga accolto nell'Unione e le banche russe vengano escluse dalla piattaforma 'Swift'. Di questo il presidente ucraino parla con, che assicura assistenza e si dice d'accordo su Swift, poi chiede a Berlino e Budapest di avere il 'coraggio' di fare la battagliaE tra Kiev e Mosca è guerra anche sul bilancio dell'offensiva: secondo la Russia sono stati colpiti 821 obiettivi militari e nessuno civile.Intanto il sindaco di Kiev,, annuncia il coprifuoco in città dalle 17 alle 8. "Chi sarà trovato in strada sarà trattato da nemico".Colpito nella capitale un palazzo residenziale: è ancora ignoto il numero di feriti. Profughi in fuga, fila di 15 km per entrare in Romania.La stazione centrale di Kiev è presa d'assalto da chi ha deciso di lasciare la capitale ucraina.