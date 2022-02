KIEV - Precipita la crisi ucraina. Circa 90mila residenti delle autoproclamate Repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk sono entrati nella regione russa di Rostov e altri stanno arrivando: a renderlo noto l'ufficio regionale di Rostov del ministero russo per le situazioni di emergenza. Lo riporta Interfax."Non abbiamo paura della Russia": è quanto ha dichiarato Volodimyr Zelensky, che in un discorso alla nazione ha ribadito che gli ucraini non cederanno "un solo pezzo" del Paese. Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba chiede severe sanzioni contro la Russia. Gli Usa, intanto, hanno spostato per la notte i propri diplomatici in Polonia per motivi di sicurezza.