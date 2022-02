(via Vatican Media)





Il Pontefice ha poi lanciato un appello a favore dei profughi ucraini: "E' urgente aprire corridoi umanitari per chi fugge dall'Ucraina. I profughi vanno accolti, se si pensa che la gran parte di loro è composta da anziani e da bambini".

"Tacciano le armi in Ucraina e in ogni parte del mondo. Dio sta con gli operatori di pace e non con chi usa la violenza". E' quanto implorato da Papa Francesco nel corso dell'Angelus di domenica 27 febbraio 2022, concomitante con il quarto giorno di guerra fra Russia e Ucraina ed in occasione del quale ha esternato di avere il cuore straziato per il conflitto in corso.