Ucraina: Pyongyang appoggia la Russia

L'ultima stoccata è per la Nato definita "un prodotto della Guerra Fredda, spinta dal desiderio di aggressione e di dominio".

- La Corea del Nord, per mano del suo ministro degli Esteri, prende posizione in merito alle tensioni date dell'Ucraina dando pubblicamente sostegno alla Russia, puntando il dito contro gli Usa: "E' risaputo che la minaccia militare a Mosca proveniente dagli Stati Uniti sta gradualmente aumentando a causa del dispiegamento di sistemi di difesa missilistica nell'Europa orientale, del rafforzamento della presenza militare della Nato nelle regioni di confine con la Russia e dell'avanzata dell'espansione della Nato verso Est dopo il crollo dell'Unione Sovietica".Al centro delle critiche di Pyongyang ci sarebbero gli Usa, definendo deplorevoli le "voci persistenti messe in circolazione dagli Stati Uniti su un'invasione russa dell'Ucraina" utilizzate come pretesto per "inviare migliaia di truppe nell'Europa orientale e aumentare il grado di tensione intorno all'Ucraina".