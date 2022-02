L'incidente non ha perciò provocato feriti.

BOLOGNA - Il velivolo stava trasportando dei nuovi infissi destinati a un cantiere edile. Fortunatamente il carico è caduto in un'area in cui non c'erano persone.Il carico, sceso verso terra in caduta libera mentre l'elicottero era in volo, è appunto caduto nell'area verde di Villa Baruzziana, dove fortunatamente in quel momento non si trovavano ospiti o dipendenti della struttura, oltre il parapetto del terrazzo panoramico.