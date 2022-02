Usa avvertono Kiev: "Russia pronta a invadere entro 48 ore"

L'amministrazione Biden ha informato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che secondo informazioni di intelligence la Russia sta preparando una invasione su larga scala del suo Paese nel giro delle prossime 48 ore. A riferirlo Newsweek e Cnn che citano dirigenti dell'intelligence americana.Intanto il Consiglio ha Ue adottato formalmente il pacchetto di sanzioni contro la Russia dopo il riconoscimento delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk.E si segnalano le prime vittime sul fronte ucraino. Kiev denuncia la morte di un soldato nei bombardamenti, mentre l'annuncio di Di Maio di non avere un bilaterale con Mosca fino a quando non "si allenteranno le tensioni" è criticata dal ministro degli Esteri russo che parla "di strana idea di diplomazia" da parte dell'Italia.Il premier italiano, intanto, Draghi dice che "prevaricazioni e soprusi non devono essere tollerati". Un Consiglio straordinario Ue è convocato domani alle 20. "Nel XXI secolo" non si possono cambiare i confini di un Paese con la forza, scrive il presidente del Consiglio Ue Michel. Kiev "non ha piani per ottenere armi nucleari", dice il ministro ucraino Kuleba.