Il ghiaccio sotto di loro si è rotto in 15 secondi. I funzionari dicono che erano sull'orlo dell'ipotermia e fortunati ad essere stati salvati rapidamente. Video Facebook: Maryland Heights Fire Protection District





JEFFERSON CITY - E' accaduto in Missouri. I vigili del fuoco, che erano già impegnati in un'esercitazione sul lago ghiacciato, hanno salvato due ragazzi di 15 e 17 anni scivolati in acqua. I vigili del fuoco sono entrati in azione quando i giovani hanno iniziato a correre attraverso il lago.