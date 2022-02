Vaccini anti Covid: in Puglia la campagna vaccinale continua ad alti ritmi anche nel weekend

BARI - Report vaccini anticovid 06 febbraio 2022:La campagna vaccinale continua anche nel weekend, e, grazie alla apertura a sportello degli hub territoriali, fa registrare ancora una adesione significativa da parte dei cittadini. Si sono infatti sfiorate le 6mila somministrazioni soltanto nella giornata di ieri, tra prime, seconde e terze dosi. Sta crescendo anche il numero di bambini che con le loro famiglie aderiscono alla vaccinazione. Sono infatti oltre 66mila le dosi erogate finora in favore dei bambini della fascia di età 5-11 anni e la copertura della platea pediatrica in tutta la provincia è salita al 54 per cento con prima dose e 34 per cento con la seconda. La città di Bari segna uno stacco con il 57 per cento dei bimbi che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e il 35 per cento che hanno completato il ciclo vaccinale. Intanto anche la protezione di comunità ha raggiunto livelli elevatissimi: il 94 per cento della popolazione over 12 che risiede in provincia di Bari e’ vaccinato con almeno una dose e altrettanto elevata è la copertura - al 91 per cento - della popolazione over 5 anni.Nella Asl di Brindisi i residenti o domiciliati nel territorio provinciale vaccinati con la prima dose sono 332.953, di questi 310.757 con la seconda dose e 220.385 con la terza dose, con una copertura vaccinale pari rispettivamente al 90,3%, all'84,3% e al 63,7%.La copertura vaccinale con la prima dose relativa ai residenti con più di 80 anni di età è pari al 98,5%, al 95,5% per il ciclo completo e all'82,6% per la terza dose.I residenti di età compresa tra 5 e 11 anni vaccinati con prima dose sono 12.442 per una copertura vaccinale pari al 54,5%.In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.312.110 dosi.Sono 281.497 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 8.745 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 316.871 persone.Sale la copertura vaccinale anche tra i più giovani.Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 11.795 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 40.597 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.Sono circa mille le vaccinazioni effettuate nel fine settimana nella sola città di di Margherita di Savoia. Ieri la vaccinazione ha riguardato gli adulti mentre oggi é stato lasciato spazio alle vaccinazioni pediatriche tra prime e seconde dosi già programmate.