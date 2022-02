Maltempo: venti forti sulla Puglia, è allerta gialla

BARI - Dalle prime ore di domani, lunedi’ 7 febbraio 2022, e per le successive 24 – 36 ore. si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, inizialmente occidentali, in rotazione dai quadranti, su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Si prevedono, altresi’, mareggiate lungo le coste esposte. Lo rende noto la Protezione civile.Dalle ore 03.00 di domani, lunedi’ 7 febbraio, e per le successive 24 – 36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, inizialmente occidentali, specie su aree interne e crinali appenninici; dal pomeriggio forti o di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, con rotazione dei venti dai quadranti settentrionali. Mareggiate lungo le coste esposte.Pertanto dalle ore 03.00 di domani, lunedi’ 7 febbraio, e per le successive 24 – 36 ore, e' prevista allerta gialla per rischio vento localizzato su tutta la regione.