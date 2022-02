Zelensky: "L'Ucraina è lo scudo dell'Europa contro l'esercito russo"

KIEV - Alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, il presidente ucraino ha chiesto "un calendario chiaro e realizzabile per l'adesione alla Nato"."L'Ucraina è lo scudo dell'Europa contro l'esercito russo", ha detto Zelensky. "Difenderemo il nostro Paese con o senza partner - ha aggiunto -. Tutti devono capire che non chiediamo una donazione, ma il vostro contributo alla sicurezza europea e internazionale", ha affermato.E il G7 lancia un avvertimento a Mosca: "Sanzioni senza precedenti se decide di invadere l'Ucraina".Nel frattempo, un altro soldato ucraino è rimasto ucciso in combattimento nel Donbass. Francia e Germania richiamano i connazionali dall'Ucraina. Da lunedì la compagnia aerea Lufthansa sospenderà i voli verso Kiev e Odessa.