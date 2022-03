- Sempre più crescente il malcontento in Russia per la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore sono stati 817 gli arresti per manifestazioni avvenute in 37 città russe. Dall'inizio della guerra sono già 14 mila i manifestanti arrestati, incitati da Navalny che dal carcere esorta la protesta in piazza tramite la sua portavoce Kyra Yarmish.