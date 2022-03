Serie C: vincono Monopoli e Foggia

Nel secondo tempo la Paganese accorcia le distanze al 41’con Zanini e pareggia al 45’ con Tommasini. Il Monopoli vince 1-0 al “Rocchi” col Monterosi e raggiunge a 52 punti al quarto posto l’Avellino. Gli irpini perdono 2-1 al “Partenio” col Palermo. Per i biancoverdi pugliesi decisiva la rete realizzata al 32’ della ripresa da Borrelli.





Il Foggia supera 3-2 allo “Zaccheria” il Picerno ed è ottavo con 44 punti. Nel primo tempo al 36’ i dauni passano in vantaggio con Ferrante. Nella ripresa al 9’ raddoppia Petermann. Al 17’ i lucani segnano con Vivacqua. Al 37’ il Foggia realizza il terzo gol con Ferrante e al 94’ il Picerno segna la seconda rete con Parigi.





Il Taranto pareggia 1-1 al “Viviani” col Potenza ed è quattordicesimo a 36 punti. Nel primo tempo al 15’ i lucani passano in vantaggio con Cargnelutti e al 43’ gli jonici pareggiano con Di Gennaro. L’Andria pareggia 1-1 al “Degli Ulivi” col Latina e resta penultima con 24 punti. Nel primo tempo al 7’ i pugliesi passano in vantaggio con Urso e nel secondo tempo al 12’ i laziali pareggiano con Carletti.

Nella trentunesima giornata del girone C di Serie C la Virtus Francavilla Fontana pareggia 3-3 al “Giovanni Paolo II” con la Paganese ed è terza con 54 punti. Nel primo tempo al 4’ i biancazzurri passano in vantaggio con Patierno. Al 19’ raddoppiano con Mastropietro. Al 26’ Maiorino realizza la terza rete. Al 32’ i campani segnano con Cretella.