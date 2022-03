A Carbonara di Bari il concerto 'Un duo per Piazzolla'

BARI - “Un duo per Piazzolla” è il titolo del concerto che avrà luogo il 31 marzo alle ore 20.00 nella Chiesa di Sant’Agostino a Carbonara di Bari, per omaggiare la musica di Astor Piazzolla, padre del “Nuevo Tango” e grandissimo compositore dei nostri tempi. Sul palco il violinista Domenico Masiello e il pianista Michele Fazio compiranno una sorta di viaggio nelle emozioni, soprattutto quelle più nostalgiche e sensuali con musiche che ripercorrono le tappe fondamentali non solo del genio argentino ma anche dell’epoca storica che ha contrassegnato una serie di cambiamenti nella musica così come nella nostra società.

Nato nel 1921 a Mar della Plata (Argentina) e morto nel 1992 a Buenos Aires, e definito l’assassino del tango dai puristi di questo genere (un genere in Argentina considerato sacro), l’iconico musicista ne fu grande innovatore, arrivando a dar vita ad un genere che ingloba diverse correnti, dalla musica classica di cui era profondo conoscitore al jazz e alla musica folkloristica che amava tanto! Il tutto corredato da un sapiente e innovativo utilizzo dei suoni e dei diversi timbri dei più svariati strumenti! Il risultato è stato eccezionale. Più di 3000 composizioni e 500 incisioni oltre a un nuovo modo di concepire il tango, che dai bordelli e dalle situazioni dì vita più popolari si sposta sino alle sale da concerto per essere musica ascoltata e acclamata!

Ad eseguirle il violinista Domenico Masiello, affermato e giovane solista e prima parte di prestigiose orchestre giovanili, vincitore di numerosi Concorsi internazionali, e il pianista Michele Fazio, anch’egli noto musicista che spazia nel suo repertorio dal classico al moderno. Il Duo è stato di recente ospite di programmazioni musicali negli Stati Uniti d’America. Si ringrazia la Comunità Parrocchiale della Chiesa Matrice di Santa Maria del Fonte per la sensibilità e l’impegno dedicati ad ospitare le iniziative dell’Associazione Auditorium.

Prenotazioni: associazioneauditorium@hotmail.com

Info e prenotazioni: Whatsapp: 348 0072656 – 340 4142661

Biglietto al botteghino: intero euro 8,00 – Ridotto Euro 5,00