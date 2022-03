A Leverano (Le) 'I giardini della preesistenza'

L' iniziativa è promossa dall' Assessorato alla Cultura del Comune di Leverano, dalla Società di Servizi Culturali LiberMedia ed dal Circolo Fotografico "Il Castello" di Taranto. Sette fotografie stampate in grande formato, ispirate a canzoni e brani strumentali dell' immensa produzione artistica del compositore siciliano, che proprio a marzo avrebbe compiuto 77 anni. Sette foto, tante quante le tracce comprese nei primi album pop pubblicati da Franco Battiato.





Enzo Ferrari presenta i versi e le note dell'artista siciliano attraverso immagini evocative, a tratti oniriche, che rappresentano le composizioni d’avanguardia, i brani più popolari come “Voglio vederti danzare”, fino a quelli più intimisti e mistici come “L’ombra della luce”. All' inaugurazione interverranno, oltre all’autore, Laura Giannotta, Assessore alla Cultura del Comune di Leverano, Umberto Cagnazzo, bibliotecario Biblioteca di Comunità Leverano e Raimondo Musolino, Presidente del circolo fotografico “Il Castello” di Taranto. La mostra sarà visitabile da lunedì 28 marzo fino a sabato 2 aprile, dalle ore 16 alle 19.





L’ingresso è gratuito, si accede con green pass. Enzo Ferrari, giornalista professionista, è nato e vive a Taranto. È direttore del quotidiano TarantoBuonasera. Appassionato di fotografia, è vicepresidente del circolo fotografico “Il Castello”. Ha al suo attivo mostre personali e partecipazioni a esposizioni collettive.

