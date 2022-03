Aiuti ai profughi ucraini, Parchitelli: "Serve un coordinamento unico per garantire la migliore assistenza"

BARI - "Come già programmato, la III Commissione si è aggiornata in merito alla situazione aiuti e accoglienza nella nostra Regione dei profughi provenienti dall’Ucraina". Così la consigliera Parchitelli a conclusione dell’incontro: “Stiamo mettendo delle basi solide e concrete al grande abbraccio solidale che i pugliesi stanno donando al popolo ucraino. E’ estremamente importante che vi sia un coordinamento unico tra le Istituzioni, che veda nella ‘cabina di regia’ creata dal presidente Emiliano il motore in questa fase così delicata. Ho chiesto in particolare che venga creata all’interno di ogni Comune una anagrafe delle famiglie disponibili a accogliere donne e bambini, al fine di verificare i dati sugli arrivi e allo stesso tempo garantire loro le migliori condizioni possibili di assistenza. Come Commissione, ogni settimana, continueremo a incontrarci per monitorare la situazione e proporre azioni utili per migliorare aiuti e accoglienza”, conclude in una nota la consigliera Pd.