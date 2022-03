Appello alla resistenza di Zelensky

(Fotogramma/Ipa)





Nella seconda parte del video Zelensky lancia un messaggio di speranza per gli ucraini sotto i bombardamenti ai quali dice di resistere per "proteggere le città, per proteggere i villaggi, per proteggere ogni metro della nostra terra. E ogni parte del nostro cuore. Cuore ucraino. Anima ucraina. Aiutatevi a vicenda! Sostenetevi a vicenda! Sostieni la difesa! E proteggi lo stato".

Zelensky è apparso in video mentre era in strada con maglia mimetica. Il Presidente ucraino ha voluto mandare un messaggio agli ucraini di resistenza: "La Russia continua a distruggere le nostre infrastrutture, continua a battere le nostre città. Ma ricostruiremo ogni strada in ogni città. Ogni casa, appartamento di ogni ucraino. Ora che l’occupante è ancora sulla nostra terra, dobbiamo batterlo meglio che possiamo".