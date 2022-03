Amazon Music celebra il Women’s History Month con la campagna #ShareTheStage

MILANO - #ShareTheStage è la nuova campagna social lanciata da Amazon Music in occasione del Women’s History Month e che ha avuto oggi la sua conclusione in un panel organizzato per mettere in risalto e affrontare da più punti di vista le tematiche di disparità di genere nell’industria musicale.La campagna #Sharethestage lanciata sul canale Instagram di Amazon Music a livello europeo ha l’obiettivo di dare visibilità alle organizzazioni che combattono per dare voce alle donne nella musica e supportare artiste donne emergenti che non hanno ancora raggiunto il successo.Quattro grandi artiste italiane – Noemi, Elodie, Emma e Annalisa – hanno nominato, attraverso stories sul canale Instagram di Amazon Music Italia, quattro giovani artiste italiane emergenti: Laila Al Habash, Ditonellapiaga, Mille e Joan Thiele. Un invito ai fan ad ascoltare la loro musica introducendole ad un più ampio pubblico.