Secondo la Bbc, ad uccidere l'attentatore sarebbe stato un conducente di bus intervenuto per soccorrere i feriti, che avrebbe esploso colpi d'arma da fuoco.

Due vittime le ha investite lungo il tragitto con la propria auto, mentre le ultime due con fendenti del proprio coltello. Altre due persone, seppur in gravi condizioni, dopo essere state soccorse in ospedale non sarebbero in pericolo di vita.