Auto contro la folla in Belgio: 4 morti

Il comune ha fatto scattare il proprio piano di emergenza comunale.

BRUXELLES - Notte di terrore a Strépy-Bracquegnies, villaggio La Louviere in Vallonia, nel Belgio, dove un'auto si è lanciata contro la folla assiepata per una manifestazione popolare legata al carnevale questa mattina alle 5.Un primo bilancio parla di 4 morti, 12 feriti gravi e una ventina di feriti più leggeri, secondo il borgomastro di La Louvière Jacques Gobert. A riferirlo l'agenzia Belga.Secondo il sindaco della cittadina, Jacques Gobert, "un'auto in corsa si è lanciata nella folla che si era radunata per vedere il 'ramassage des Gilles' ", il raduno di alcune maschere tradizionali del carnevale. "L'autista ha poi proseguito per la sua strada, ma l'abbiamo intercettato", ha proseguito il sindaco.