Basket: l'Happy Casa Brindisi cede Scott Ulaneo all' Eurobasket Roma

FRANCESCO LOIACONO - L’ Happy Casa Brindisi ha ceduto l’Italo-Inglese Scott Ulaneo in prestito all’Eurobasket Roma in A/2 maschile. Il direttore sportivo della squadra pugliese Simone Giofrè ha dichiarato: “ D’accordo col giocatore la società brindisina ha deciso che la soluzione migliore per la sua crescita professionale sia quella di fare esperienza in un campionato molto competitivo come la A/2”.

Il cestista ha firmato con la squadra capitolina fino al 30 Giugno 2022. L’ Happy Casa Brindisi se ci sarà l’opportunità sul mercato di basket maschile di A/1, potrebbe acquistare uno o due giocatori per rinforzare la rosa di cestisti a disposizione dell’allenatore Frank Vitucci.