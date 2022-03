Basket: l'Happy Casa Brindisi gioca fuori casa col Pesaro

(via Happy Casa Brindisi fb)





Nell’ Happy Casa Brindisi il tecnico Frank Vitucci potrà contare su Nathan Adrian Alessandro Gentile, D’ Angelo Damon Harrison Alessandro Zanelli, Riccardo Visconti Lucio Redivo, Raphael Gaspardo Maxime De Zeuuw, Wes Clark Mattia Udom e Nick Perkins.





L’allenatore del Pesaro Luca Banchi potrà utilizzare Davide Moretti Matteo Tambone, Doron Lamb Simone Zanotti, Vincent Sanford Leonardo Demetrio, Carlos Delfino Tyrique Jones e Mareks Mejeris.

- Nella ventiduesima giornata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi giocherà oggi alle 16,30 fuori casa col Pesaro. Per i pugliesi sarà una partita insidiosa. I marchigiani cercheranno di vincere per fare un passo in avanti importante verso la salvezza. La squadra brindisina dovrà ottenere un successo per puntare al terzo posto.