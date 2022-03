Gasolio: a Trinitapoli nasce il Comitato spontaneo agricoltori

- E' in aumento il prezzo del gasolio agricolo. Fatto sta che, prima che i prezzi andassero fuori controllo, il gasolio agricolo è arrivato a costare anche la metà. Sarebbe necessario, dunque, intervenire con una riduzione anche sull’imposta. Per questo, nelle ultime ore, da Trinitapoli e per tutte le provincie della Puglia si sta decidendo di organizzarsi in un Comitato Spontaneo Agricoltori pronti alla mobilitazione per protestare e chiedere che l'Imposta di fabbricazione sul gasolio agricolo sia ridotta ad esenzione totale. Oltre al gasolio le imprese agricole si trovano a fronteggiare una serie di situazioni di rincari altissimi come l'energia,ed altre spese finalizzate all'azienda."Tutti noi – ci dice un imprenditore agricolo Vito Musciolà-siamo preoccupati ed arrabbiati, ci troviamo a fronteggiare una situazione di rincari altissima,insostenibile per le nostre colture che vanno in malora". "Occorre sospendere immediatamente le accise e valutare rapidamente ogni altra misura utile ad abbassare il prezzo pagato dalle aziende,- ci dice Geremia Buonarota, coordinatore del Comitato.L’organizzazione sindacale degli agricoltori, in queste ore, sta decidendo quali iniziative di mobilitazione intraprendere per sostenere una protesta sempre più diffusa in tutta la Puglia, come del resto in ogni parte d’Italia.Le rassicurazioni del Governo nazionale servono a poco se, come sta accadendo, le imprese agricole sono al lumicino Ogni provincia avrà un proprio coordinamento ed un responsabile zonale, che farà riferimento al Comitato di Base".ll Comitato Spontaneo Agricoltori ha già annunciato l'Assemblea di tutte le imprese agricole della Regione che si incontreranno a Bisceglie nella provincia di Barletta Andria Trani per lunedi 14 marzo alle ore 17,00 presso la Discoteca Fico Club. Nell'occasione verrà discussa la linea da adottare per l'organizzazione di una grande manifestazione di tutta la filiera agricola.