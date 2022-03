Basket, l'Happy Casa Brindisi vende i mini abbonamenti per le partite in casa di aprile e maggio

Domenica 3 Aprile alle 18,15 si disputerà Happy Casa Brindisi- Varese. Domenica 24 Aprile alle 18,15 si giocherà Happy Casa Brindisi-Trieste e Domenica 8 Maggio alle 18,15 si disputerà Happy Casa Brindisi-Tortona. I mini abbonamenti potranno essere acquistati al New Basket Store in Corso Garibaldi 29 a Brindisi dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13 e dalle 16,30 alle 20 e online sul sito www.vivaticket.it

L’ Happy Casa Brindisi ha deciso di vendere da domani fino a Domenica 3 Aprile a iniziare da 38 Euro in poi i mini abbonamenti per le partite che la squadra pugliese giocherà in casa al “Pala Pentassuglia” ad Aprile e a Maggio in A/1 di basket maschile. Saranno disponibili per i tifosi dell’ Happy Casa Brindisi per assistere a queste gare 700 posti. Le tre partite comprese nei mini abbonamenti si giocheranno due ad Aprile e una a Maggio 2022.